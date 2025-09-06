Mardin'de orman yangını

Yaz aylarının gelmesi ile yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün Bodrum'da çıkan orman yangını haberinin ardından bir orman yangını da Mardin'in Savur ilçesinde çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.

BÖLGEDEKİ RÜZGAR YANGINI KISA SÜREDE BÜYÜTTÜ

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.