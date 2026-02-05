Mansur Yavaş'tan depremzedelere çağrı yaptı

Mansur Yavaş'tan depremzedelere çağrı yaptı
Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen evlerine kavuşamayan yurttaşlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi devrede. Halen 900 depremzedeyi misafir ettiklerini açıklayan Başkan Mansur Yavaş, ailelere "Hiç çekinmeden tüm ihtiyaçlarınızı bildirin. Hiç olmazsa burada sizleri bir sıkıntı yaşamadan misafir etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Ankara’da yaşamını sürdürmek zorunda kalan depremzede ailelerle Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Yavaş, depremin üzerinden geçen uzun süreye rağmen belediye tesislerinde kalmaya devam eden yurttaşlara seslendi.

"İHTİYAÇLARINIZ TAMAMLANINCAYA KADAR BURADASINIZ"

Barınma krizinin sürdüğüne işaret eden verileri paylaşan Yavaş, belediyenin desteğinin kesilmeyeceğini vurguladı. Yavaş, şunları söyledi:

"Şu anda hala 900'e yakın depremzedeyi misafir ediyoruz. Ben onlara da sesleniyorum: Asla rahatsız olmayın. O ihtiyaçlarınız tamamlanıncaya kadar bizim başımızın üstünde yeriniz hazır. Hiç çekinmeden tüm ihtiyaçlarınızı yine aynı şekilde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bildirerek, hiç olmazsa burada sizleri bir sıkıntı yaşamadan misafir etmeye devam edeceğiz."

LİYAKAT VE ERKEN MÜDAHALE VURGUSU

Konuşmasında afet yönetimi ve kurumsal hazırlık konularına da değinen Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği en kritik icraatın itfaiye teşkilatını güçlendirmek olduğunu belirtti. Afetin ilk saatlerinde bölgeye ulaşan ekiplerin önemine dikkat çeken Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanı olduğum 2019'dan bu yana 'en iyi yaptığın iş nedir' derlerse; 600 civarına düşmüş itfaiye personelimizin, sadece itfaiye okulu mezunlarını olmak üzere, genç büyük bir ekibi itfaiyeye kazandırmak olmuştur. Bunun yanında da aynı zamanda ekipman olarak çok zor durumda olan itfaiyemizi çok güçlendirdik. Biz ABB olarak depremin ilk günlerinde, ilk saatlerinde bile Kahramanmaraş ve Hatay'a ulaştık. İşte bu da çabuk müdahalenin, teknik müdahalenin önemini gösteriyor. Bu nedenle biz hazır olmak durumundayız. İnşallah hazır olacağız."

Yavaş konuşmasını, "Depremde kaybettiklerimizin, afette kaybettiklerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

