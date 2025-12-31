Mansur Yavaş harekete geçti! Yüksek yargıya başvurdu

İçişleri Bakanlığı, AKP’li eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek döneminde İncek Mahallesi'ndeki imar planı değişikliklerine ilişkin "mahkeme kararlarını uygulamadıkları" gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni vermişti.

Gökçek döneminde Dodurga bölgesinde tarım alanlarını hiçe sayan yoğun imar emsal artışları, önce eski ABB Başkanı AKP’li Mustafa Tuna tarafından iptal edilmişti, daha sonra Yavaş döneminde de bu uygulama devam etmişti.

YAVAŞ İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ!

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre, Yavaş, Bakanlık tarafından verilen soruşturma iznine karşı harekete geçti ve Danıştay’a itiraz dilekçesi verdi.

"BAKANLIK KENDİ GÖREVLENDİRDİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORUNU YOK SAYDI"

Dilekçede dikkat çeken detaylar yer alırken dilekçenin ilgili maddesinde, “soruşturma izninin hukuki dayanaktan yoksun olduğuna” dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, 2023 yılında hazırladığı raporda Gökçek döneminde alınan ve söz konusu olaya konu olan meclis kararlarının kamu yararından çok imar rantını amaçladığını açığa çıkardı.

Söz konusu raporda, Gökçek döneminde belediye meclisinden geçirilen kararlarla verilen yoğun imar emsal artışlarının gerekçeleri, “Nesnel, teknik, rasyonel ve bilimsel gerekçesi olmayan, dava konusu taşınmazın ekonomik ve rantsal değerinin arttırılmasına yönelik düzenlenmeler” olarak değerlendirildi ve emsal artışları, kamu yararına aykırı bulundu.

AKP’li Gökçek döneminde alınan kararın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu da ifade edilirken “imar planı değişiklikleri, planlamanın kamu yararı ilkesinden çok noktasal ve toprak sahiplerine yönelik değer artışına odaklı olduğu söylenebilir” ifadelerine yer verildi. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı, söz konusu raporu değerlendirmeye almadı. Bakanlığın kendi görevlendirdiği bilirkişilerin raporunu yok sayarak soruşturma izni vermesi, çelişki oluşturdu.

MÜFETTİŞE İŞARET EDİLDİ!

Verilen dilekçede, soruşturma izni sürecinde görev alan müfettiş ile ilgili iddialara da işaret edilirken müfettişin, daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev aldığı, Melih Gökçek ile bu dosyalar kapsamında görüştüğü iddiaları bulunduğu, bu iddialar kapsamında Mansur Yavaş’ın AKP’li Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Danıştay başvurusunda dikkat çekilen bir başka konu ise, 10 Mart 2024 ve sonrası itibarıyla, uygulanmamış herhangi bir yargı kararı bulunmaması oldu. Dilekçede, bütün kararların, yargı gerekçeleri dikkate alınarak, belediye meclisi tarafından yeniden değerlendirildiği ifade edilirken 2018-2024 yılları arasında onlarca dava ve bir çok meclis kararına konu işlemlerin tek bir mahkeme kararının yerine getirilmemesi olarak kabul edilmesine, lehe olan Danıştay kararının da görmezden gelinmesine işaret edildi.

Yavaş’ın sunduğu dilekçede; görev süresi boyunca kimseye haksız menfaat sağlanmadığı, kamu zararına yol açılmadığı, aksine geçmişte yaratılan imar rantlarının önüne geçildiği bildirildi ve soruşturma izni verilen işlemlerin CHP grubunun mecliste azınlıkta olduğu, kararların ise büyük ölçüde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla şekillendiği bir dönemde alındığı hatırlatıldı.