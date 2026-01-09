Mansimov'dan Ekol TV açıklaması

Kapanan Ekol TV hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında adı geçen iş insanı Mübariz Mansimov, hakkındaki haberler nedeniyle açıklama yaptı. Mansimov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanalıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. .

Mansimov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun dikkatine; Bir kısım yazılı ve görsel medyada Ekol TV isimli televizyon kanalı ile ilgili olarak şahsımla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen televizyon kanalı ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bu türden iftiraya yönelik iddia ve haberler geçmişte de yapılmıştır. Şahsımı yıpratmak adına ortaya atılan bu iddiaları en şiddetli şekilde kınıyorum. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım."

İKTİDAR MEDYASI MANSİMOV'UN ŞÜPHELİ OLDUĞUNU YAZDI

Mansimov, hakkındaki iddiayı reddetse de iktidar medyası, "eski sahibi iş insanı Mübariz Mansimov, yasadışı bahisle yargılanan Veysel Şahin, Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve kanalın kurucusu avukat Ersan Şen şüpheli" sözleri Ekol TV soruşturmasında Mansimov'un da dahil olduğunu haberleştirdi.

Mübariz Mansimov, daha önce Sedat Peker’in gündeme getirdiği Yalıkavak Marina dosyasında da adı geçen bir isimdi. Palmali Holding’in sahibi olan Mansimov, “FETÖ üyeliği” iddiasıyla 15 Temmuz 2020’de tutuklanmış, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 5 yıl hapis cezası almış ve süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti.

Mansimov'un bir süre önce Ekol TV ortaklığından ayrıldığı öğrenilmişti. Bunun ardından da kanal küçülmeye gitmişti. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, 14 Ekim 2025'te X hesabından şunları yazmıştı: