Manken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde şok gelişme: Beraat eden sanıklar yeniden yargılanacak

21 Temmuz 2010’da Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda manken Aslı Baş, iş insanı Ahmet Derya Bayer’e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin Ahmet Derya Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “azmettirme” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 10 yıl devam eden ve 3 savcı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği 36 celselik yargılamanın sonunda 15 Ocak 2020’de sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş; karar istinaf tarafından da hukuka uygun bulunmuştu. Baş'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bu kararı Yargıtay nezdinde temyiz etmişti.

BERAAT KARARI BOZULDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozarak dosyanın eksik inceleme nedeniyle yeniden görülmesine hükmetti.

Bu kararın ardından sanıkların 16 Aralık 2025'te Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadın örgütleri yargılama sürecinde dayanışmaya çağrıldı.

"ASLI BAŞ NE DÜŞTÜ NE ATLADI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslı Baş’ın ‘intihar’ denilerek 15 yıl boyunca örtbas edilmeye çalışılan ölümünde Yargıtay’ın beraat kararlarını bozması, gerçekleri ortaya çıkarmak için kritik bir adımdır. Aslı Baş ne düştü ne atladı. Deliller karartıldı, tanıklar dinlenmedi, erkekler arası siyasi ve ekonomik güç ilişkileri devreye sokuldu. Bu dava, erkek şiddetinin ve ataerkil adalet mekanizmalarının kadınların yaşam hakkını nasıl yok saydığının somut bir örneğidir. 16 Aralık’ta görülecek duruşmada Aslı Baş için adalet talebimizi güçlü biçimde yeniden mahkeme salonlarına taşımak üzere tüm kadınları Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çağırıyoruz."

Dernek, “Aslı Baş için buluşuyoruz” çağrısıyla yaptığı açıklamada, gerçek adaletin yalnızca faillerin değil, “cinayeti örtbas eden tüm aktörlerin hesap verdiği” bir yargılama süreciyle sağlanabileceğini vurguladı.

"KADINLAR YÜKSEKTEN DÜŞMÜYOR, ERKEK ŞİDDETİYLE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Açıklamada, "Kadınlar yüksekten düşmüyor, erkek şiddetiyle öldürülüyor. İntihar süsü verilen kadın ölümlerinin yeniden soruşturulması, yanında erkek bulunan düşme vakalarının cinayet dosyası olarak ele alınması şarttır. Aslı Baş için, tüm kadınların yaşam hakkı için, gerçek adalet için buluşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.