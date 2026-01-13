Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya’da ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik fiziki ve teknik takipli operasyon gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

ŞÜPHELİLERİN EV VE ARAÇLARINDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen operasyonda 3 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet dürbün ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumda bulunan 3 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.