Malatya'da deprem

AFAD, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.15’te gerçekleşen sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.7 AÇIKLADI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin farklı büyüklük verileri paylaştı.

AFAD’ın açıklamasına göre, 5 Şubat 2026 tarihinde saat 06.15.53’te Doğanşehir merkezli 3.6 büyüklüğünde (Ml) bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi 3.7 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli’nin verilerine göre depremin merkez üssü Yolkuru–Doğanşehir (Malatya) olurken, derinliği 5,7 kilometre olarak açıklandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, düşük şiddetli olsa da vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Deprem bildirimi yapılan paylaşımların altına 6 Şubat depreminin yarattığı tedirginliğin sürdüğü yorumları yapıldı.