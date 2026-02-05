Malatya'da deprem

Malatya'da deprem
Yayınlanma:
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 06.15'te yaşanan deprem vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

AFAD, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.15’te gerçekleşen sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.7 AÇIKLADI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin farklı büyüklük verileri paylaştı.

malatyada-deprem-3.jpg

AFAD’ın açıklamasına göre, 5 Şubat 2026 tarihinde saat 06.15.53’te Doğanşehir merkezli 3.6 büyüklüğünde (Ml) bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

malatyada-deprem-2.jpg

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi 3.7 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli’nin verilerine göre depremin merkez üssü Yolkuru–Doğanşehir (Malatya) olurken, derinliği 5,7 kilometre olarak açıklandı.

malatyada-deprem.jpg

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, düşük şiddetli olsa da vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Deprem bildirimi yapılan paylaşımların altına 6 Şubat depreminin yarattığı tedirginliğin sürdüğü yorumları yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Türkiye
Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı
Dronlarla "torbacı" avladı: Ali Yerlikaya operasyonu paylaştı
Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve AKP'li vekili hedef aldı! "Şu iki kesimle uğraşılmaz"
Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve AKP'li vekili hedef aldı! "Şu iki kesimle uğraşılmaz"