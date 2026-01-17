Malatya TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın

Malatya TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya’da yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Malatya genelinde toplam 9 bin 559 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Malatya’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de yapılacak.

Malatya TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Malatya TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Malatya TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Malatya TOKİ kura çekimi; Kemal Sunal Konferans Salonu (Malatya Merkez) adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi; https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.

Doğanyol ilçesinde başvuru sayısı az olduğu için kura çekimi yapılmayacaktır.

Malatya’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Malatya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra

İlçe

Konut Sayısı

1

Merkez (Battalgazi – Yeşilyurt)

8.500

2

Akçadağ

150

3

Arapgir

30

4

Arguvan

50

5

Darende

65

6

Doğanşehir

300

7

Doğanyol

40 (Kura yapılmayacak)

8

Hekimhan

300

9

Kale

75

10

Kuluncak

70

11

Yazıhan

79

TOPLAM

9.559

Malatya’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Malatya’da fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 17 Ocak Cumartesi saat 13:00’te Erzurum’da ve 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

