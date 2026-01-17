Malatya TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın
Malatya’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de yapılacak.
Malatya TOKİ kura çekimi canlı yayını
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Malatya TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Malatya TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Malatya TOKİ kura çekimi; Kemal Sunal Konferans Salonu (Malatya Merkez) adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi; https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.
Doğanyol ilçesinde başvuru sayısı az olduğu için kura çekimi yapılmayacaktır.
Malatya’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Malatya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Malatya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
Sıra
İlçe
Konut Sayısı
1
Merkez (Battalgazi – Yeşilyurt)
8.500
2
Akçadağ
150
3
Arapgir
30
4
Arguvan
50
5
Darende
65
6
Doğanşehir
300
7
Doğanyol
40 (Kura yapılmayacak)
8
Hekimhan
300
9
Kale
75
10
Kuluncak
70
11
Yazıhan
79
—
TOPLAM
9.559
Malatya’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Malatya’da fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?
Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 17 Ocak Cumartesi saat 13:00’te Erzurum’da ve 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.