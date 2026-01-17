Malatya’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de yapılacak.

Malatya TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Malatya TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Malatya TOKİ kura çekimi; Kemal Sunal Konferans Salonu (Malatya Merkez) adresinde, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi; https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.

Doğanyol ilçesinde başvuru sayısı az olduğu için kura çekimi yapılmayacaktır.

Malatya’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Malatya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Malatya’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra İlçe Konut Sayısı 1 Merkez (Battalgazi – Yeşilyurt) 8.500 2 Akçadağ 150 3 Arapgir 30 4 Arguvan 50 5 Darende 65 6 Doğanşehir 300 7 Doğanyol 40 (Kura yapılmayacak) 8 Hekimhan 300 9 Kale 75 10 Kuluncak 70 11 Yazıhan 79 — TOPLAM 9.559

Malatya’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Malatya’da fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 17 Ocak Cumartesi saat 13:00’te Erzurum’da ve 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.