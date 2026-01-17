Malatya TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler

Malatya TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya için yapılan kura çekimi tamamlandı. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Binlerce başvuru arasından 9 bin 559 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi Kemal Sunal Konferans Salonu’nda yapıldı ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı

Malatya TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:

Bu ekranlardan; Asil liste, Yedek liste, Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Malatya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

Kura sonuçlarına göre Malatya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı.

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez (Battalgazi – Yeşilyurt)

8.500

Malatya Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Akçadağ

150

Akçadağ Kura Sonucu İçin Tıkla

Arapgir

30

Arapgir Kura Sonucu İçin Tıkla

Arguvan

50

Arguvan Kura Sonucu İçin Tıkla

Darende

65

Darende Kura Sonucu İçin Tıkla

Doğanşehir

300

Doğanşehir Kura Sonucu İçin Tıkla

Doğanyol

40 (Kura yapılmadı)

Doğanyol Kura Sonucu İçin Tıkla

Hekimhan

300

Hekimhan Kura Sonucu İçin Tıkla

Kale

75

Kale Kura Sonucu İçin Tıkla

Kuluncak

70

Kuluncak Kura Sonucu İçin Tıkla

Yazıhan

79

Yazıhan Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

9.559

Doğanyol ilçesinde başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekimi yapılmadı. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayıldı.

Malatya TOKİ Kurası Saat Kaçta? CANLI İZLEMalatya TOKİ Kurası Saat Kaçta? CANLI İZLE

Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?

Asil listede yer alanlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme imzalamaya davet edilecek. Yedek listede bulunanlar, asil hak sahiplerinden feragat eden olması durumunda sırasıyla hak kazanacak. Sözleşme süreci ve ödeme planları TOKİ tarafından ayrıca ilan edilecek.

Erzurum ve Malatya TOKİ kura çekimini bekliyorErzurum ve Malatya TOKİ kura çekimini bekliyor

Malatya TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre Malatya’daki TOKİ fiyatları ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

