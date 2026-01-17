Malatya TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler
Malatya TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr
e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlardan; Asil liste, Yedek liste, Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.
Malatya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
Kura sonuçlarına göre Malatya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı.
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez (Battalgazi – Yeşilyurt)
8.500
Malatya Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla
Akçadağ
150
Akçadağ Kura Sonucu İçin Tıkla
Arapgir
30
Arapgir Kura Sonucu İçin Tıkla
Arguvan
50
Arguvan Kura Sonucu İçin Tıkla
Darende
65
Darende Kura Sonucu İçin Tıkla
Doğanşehir
300
Doğanşehir Kura Sonucu İçin Tıkla
Doğanyol
40 (Kura yapılmadı)
Doğanyol Kura Sonucu İçin Tıkla
Hekimhan
300
Hekimhan Kura Sonucu İçin Tıkla
Kale
75
Kale Kura Sonucu İçin Tıkla
Kuluncak
70
Kuluncak Kura Sonucu İçin Tıkla
Yazıhan
79
Yazıhan Kura Sonucu İçin Tıkla
TOPLAM
9.559
Doğanyol ilçesinde başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekimi yapılmadı. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayıldı.
Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?
Asil listede yer alanlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme imzalamaya davet edilecek. Yedek listede bulunanlar, asil hak sahiplerinden feragat eden olması durumunda sırasıyla hak kazanacak. Sözleşme süreci ve ödeme planları TOKİ tarafından ayrıca ilan edilecek.
Malatya TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre Malatya’daki TOKİ fiyatları ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan