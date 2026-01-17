Malatya TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlardan; Asil liste, Yedek liste, Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Malatya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

Kura sonuçlarına göre Malatya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı.

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez (Battalgazi – Yeşilyurt) 8.500 Malatya Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla Akçadağ 150 Akçadağ Kura Sonucu İçin Tıkla Arapgir 30 Arapgir Kura Sonucu İçin Tıkla Arguvan 50 Arguvan Kura Sonucu İçin Tıkla Darende 65 Darende Kura Sonucu İçin Tıkla Doğanşehir 300 Doğanşehir Kura Sonucu İçin Tıkla Doğanyol 40 (Kura yapılmadı) Doğanyol Kura Sonucu İçin Tıkla Hekimhan 300 Hekimhan Kura Sonucu İçin Tıkla Kale 75 Kale Kura Sonucu İçin Tıkla Kuluncak 70 Kuluncak Kura Sonucu İçin Tıkla Yazıhan 79 Yazıhan Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 9.559

Doğanyol ilçesinde başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için kura çekimi yapılmadı. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayıldı.

Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?

Asil listede yer alanlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme imzalamaya davet edilecek. Yedek listede bulunanlar, asil hak sahiplerinden feragat eden olması durumunda sırasıyla hak kazanacak. Sözleşme süreci ve ödeme planları TOKİ tarafından ayrıca ilan edilecek.

Malatya TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre Malatya’daki TOKİ fiyatları ise şöyle: