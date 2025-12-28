Makas atan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Yayınlanma:
Karabük'te makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda gece saatlerinde makas atarak ilerleyen K.U. idaresindeki otomobil, R.K. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi, otomobil refüje çarparak durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ile yanındaki M.K. ve otomobilde bulunan B.K, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yatak odasında trafik kazasıYatak odasında trafik kazası

Bu arada, kaza anı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

ARAÇ KORKULUKLARA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Görüntüde, 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı, hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrildiği, otomobilin ise refüje vurarak durduğu anlar yer aldı.

Kaynak:AA

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Türkiye
Kabus bitmiyor: Bu sefer de nargile! 6 kişi hastanelik oldu
Kabus bitmiyor: Bu sefer de nargile! 6 kişi hastanelik oldu
İktidarın 'gemi gemi' ithalat planı çöktü! "Ucuz et artık hayal, 2026 çok zor geçecek"
İktidarın 'gemi gemi' ithalat planı çöktü! "Ucuz et artık hayal, 2026 çok zor geçecek"
Sancaktepe’de zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklu
Sancaktepe’de zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklu