Makas atan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda gece saatlerinde makas atarak ilerleyen K.U. idaresindeki otomobil, R.K. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi, otomobil refüje çarparak durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ile yanındaki M.K. ve otomobilde bulunan B.K, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

ARAÇ KORKULUKLARA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Görüntüde, 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı, hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrildiği, otomobilin ise refüje vurarak durduğu anlar yer aldı.