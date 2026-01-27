Mahkeme üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi

Yayınlanma:
Sercan Karataş ile üvey babası Nurettin Aslıhan arasında çıkan para kavgasında Aslıhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mahkeme üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğlu Sercan Karataş ile para meselesi yüzünden tartışan Nurettin Aslıhan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Aslıhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vücudunda darp izlerine rastlanan Aslıhan'ın ölüm nedenine ilişkin soruşturma detaylandırılırken ekipler Karataş'ı gözaltına aldı.

MAHKEME ÜVEY BABAYI ÖLDÜREN DAYAK İÇİN KARARINI VERDİ

Dün saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Sercan Karataş ifadesinde, annesiyle üvey babası arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü, bu nedenle tartışmaya kendisinin de dahil olduğunu söyledi.

Karataş, ifadesinin devamında Aslıhan'ı darbetmediğini ileri sürüp, üvey babasının daha önce de kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu ifade etti.

İşlemleri tamamlanan Sercan Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

