Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’te 8 Kasım 2025’te meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Patlamaya ilişkin hazırlanan iddianame, eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle Gebze 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

MAHKEME PARFÜM FABRİKASINDAKİ PATLAMADA KAPSAMLI İNCELEME İSTEDİ

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre; mahkeme, olayın oluş biçimi, üretim süreci ve işverenlik ilişkilerinin yeterince araştırılmadığını belirterek sorumluluğun yalnızca görünür işverenlerle sınırlandırılamayacağına dikkat çekti.

Bunun üzerine yaşamını yitiren işçilerin aileleri adına savcılığa dilekçe sunan avukatlar, soruşturmanın kapsamının genişletilmesini talep etti. Dilekçede, Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik dışında üretim zincirinin üst halkalarında yer alan şirketlerin dosya dışında bırakıldığı savunuldu.

Avukatlar, fason ve taşeron üretim görünümü altında gerçek karar ve denetim merkezlerinin gizlendiğini, Ravive Kozmetik’in “sadece dolum yapıldığı” yönündeki savunmasının ise patlama anındaki fiili üretimle çeliştiğini belirtti.

Dilekçede ayrıca, vergi ve ticari kayıtların şirketler arası ilişkilerin derinliğini ortaya koyduğu, dosyada yer alan bilirkişi raporunun ise teknik açıdan yetersiz olduğu ifade edilerek, bağımsız ve uzmanlardan oluşan yeni bir bilirkişi heyeti talep edildi.

Ailelerin avukatları, olayın münferit bir iş kazası değil, sistematik bir sorunun sonucu olduğunu vurguladı.