Mahkeme kararını açıkladı: CHP'li ismin annesi yeğeni tarafından bıçaklanıp yakılmıştı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangının ardından yapılan incelemede Binnaz Eriş’in (70) yangından önce boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten ekipler cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç'yi gözaltına aldı. İ.Ç. ile eşi C.Ç'nin emniyetteki sorgusunda Binnaz Eriş’i altınları için öldürüp, ardından izlerini yok etmek amacıyla cesedini ateşe verdikleri ortaya çıktı.

CHP'Lİ İSMİN ANNESİ YEĞENİ TARAFINDAN BIÇAKLANIP YAKILMIŞTI

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi.

İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. NTV'nin haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.