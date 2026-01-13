Mahkeme kararını açıkladı: CHP'li ismin annesi yeğeni tarafından bıçaklanıp yakılmıştı

Mahkeme kararını açıkladı: CHP'li ismin annesi yeğeni tarafından bıçaklanıp yakılmıştı
Yayınlanma:
Teyzesini altınları için bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yakan yeğen İ.Ç. ile eşi C.Ç adliyeye sevk edilidi. Mahkeme kararını açıkladı... İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangının ardından yapılan incelemede Binnaz Eriş’in (70) yangından önce boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten ekipler cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç'yi gözaltına aldı. İ.Ç. ile eşi C.Ç'nin emniyetteki sorgusunda Binnaz Eriş’i altınları için öldürüp, ardından izlerini yok etmek amacıyla cesedini ateşe verdikleri ortaya çıktı.

CHP'Lİ İSMİN ANNESİ YEĞENİ TARAFINDAN BIÇAKLANIP YAKILMIŞTI

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi.

mahkeme-kararini-acikladi-chpli-ismin-annesi-yegeni-tarafindan-bicaklanip-yakilmisti-2.jpg

İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

mahkeme-kararini-acikladi-chpli-ismin-annesi-yegeni-tarafindan-bicaklanip-yakilmisti.jpg

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. NTV'nin haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Türkiye
İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!
İSKİ'den 'don' uyarısı: Önleminizi alın!
28 yılın ardından şehit sayıldı
28 yılın ardından şehit sayıldı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı