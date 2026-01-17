Mahalleyi krize sokan evden 168 ton çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Kerim Mahallesi'nde, bir müstakil evden yayılan dayanılmaz koku, çevre sakinlerini rahatsız etti. Mahalle halkının şikayeti üzerine harekete geçen Tarsus Belediyesi ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

EVDE DEVASA ATIK BİRİKİNTİSİ TESPİT EDİLDİ

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede evin içinde çok büyük miktarda atık ve çöpün istiflendiğini belirledi. Durumun vahameti üzerine derhal temizlik çalışması için hazırlık yapıldı.

168 TON ÇÖP TAŞINARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ekiplerin uzun ve titiz çalışması sonucunda, evin içinden toplam 168 ton atık çıkarıldı. Toplanan tüm çöpler, kamyonlara yüklenerek belediyenin belirlenmiş döküm alanına nakledildi.

TEMİZLİK SONRASI TEŞEKKÜR

Atıkların tamamen boşaltılmasının ardından, evin içi ve çevresinde kapsamlı bir temizlik daha yapıldı. Mahalle sakinleri, kötü kokunun ortadan kalkması ve huzurlu ortamın sağlanması üzerine belediye çalışanlarına memnuniyetlerini ileterek teşekkür etti.