Mahalleli Yalova'daki IŞİD'in hücre evini ateşe verdi iddiası

Yayınlanma:
Güncelleme:
Yalova'da düzenlenen IŞİD operasyonunda, hücre evindeki teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 3 polis şehit olurken, 8 polis, 1 bekçi ise yaralandı. 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Öte yandan mahallelinin Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından hücre evini ateşe verdiği iddia edildi.

Yalova'da merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren çatışamada köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"

Türkiye'yi yasa boğan çatışmayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

1-002.png

HÜCRE EVİ ATEŞE VERİLDİ İDDİASI

Çatışmanın çıktığı bölgeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Terörsitlerin hücre evi olarak kullandığı evin, olayın ardından mahalleli tarafından ateşe verildiği öne sürüldü.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktıKahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

Öte yandan çatışma anında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde ise, hücre evini teröristler tarafından ateşe verildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine