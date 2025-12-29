Mahalleli Yalova'daki IŞİD'in hücre evini ateşe verdi iddiası

Yalova'da merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren çatışamada köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Türkiye'yi yasa boğan çatışmayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

HÜCRE EVİ ATEŞE VERİLDİ İDDİASI

Çatışmanın çıktığı bölgeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Terörsitlerin hücre evi olarak kullandığı evin, olayın ardından mahalleli tarafından ateşe verildiği öne sürüldü.

Öte yandan çatışma anında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde ise, hücre evini teröristler tarafından ateşe verildiği ifade edildi.