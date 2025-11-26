Maduro Trump'a meydan okudu: Biz yenilmeziz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İşleri zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, sorun değil, hallederiz" tehdidine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan yanıt gedli.

Şükran Günü tatili için Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yaşanan askeri gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile görüşmeye açık kapı bırakan Trump, "İşleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, o da sorun değil" dedi.

TRUMP'IN TEHDİDİNE MADURO'DAN "BİZ YENİLMEZİZ" YANITI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik muhtemel bir askeri saldırısıyla ilgili, “Venezuela’ya cesurca destek veren herkese minnettarız. Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemeyecek kadar çok destek mesajı alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela’yı ele geçiremeyecekler” dedi.

“VENEZUELA’YI YENEMEYECEKLER. BİZ YENİLMEZİZ"

ABD’nin çok yönlü bir saldırısı altında olduklarını belirten Maduro, “Venezuela’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. Venezuela halkının bize desteği yüzde 70’e ulaştı. ABD’nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor” diye konuştu.

Ülkedeki güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu vurgulayarak, kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturduklarını açıklayan Maduro, “Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
