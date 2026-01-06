Yargıtay’ın açıkladığı güncel siyasi parti üye sayıları, kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Yargıtay’ın kısa süre önce açıkladığı siyasi parti üye sayılarına göre iktidar partisi AKP, Türkiye genelinde en fazla üyeye sahip parti oldu.

Açıklanan veriler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Trabzon’dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, bazı yurttaşların bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldığını ileri sürdü. Muratoğlu, özellikle spor müsabakaları ve benzeri organizasyonlar gerekçe gösterilerek toplanan kimlik bilgilerinin, daha sonra siyasi parti üyeliği için kullanıldığını iddia etti. e-Devlet üzerinden yapılan kontrollerde, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerin haberleri olmadan parti üyesi olarak göründüğünü öne sürdü.

61Saat'in haberine göre; İl Başkanı Muratoğlu’nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde paylaştığımız video sonrası, vatandaşların bilgisi ve iradesi dışında siyasi parti üyeliği yapıldığına dair iddialarımız kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Bu açıklamayı yapmamıza sebep olan en somut ve bizzat yaşanmış olay şudur: Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı olarak üyelik çalışması yaptığımız bir vatandaşımız, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada kendisinin ve eşinin bilgileri dışında AK Parti üyesi yapıldığını bizzat tespit etmiştir.



Vatandaşımız; Trabzonspor’un kupa maçına gitmek için yapılan ücretsiz ulaşım organizasyonu kapsamında kendisinden kimlik bilgileri istendiğini; bu organizasyonun AK Parti teşkilatları tarafından duyurulduğunu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle gerçekleştirildiğini, bilgileri isteyen kişilerin yabancı olmaması nedeniyle hem kendi hem de eşinin kimlik bilgilerini paylaştığını ifade etmiştir. Sonrasında her ikisinin de haberi olmadan parti üyesi yapıldığını görmüştür.

Altını özellikle çiziyoruz: Bizim iddiamız, bir maça gitmenin otomatik olarak parti üyeliğiyle sonuçlandığı değildir. İddiamız; ulaşım organizasyonu, yardım, iş ve benzeri gerekçelerle vatandaşlardan talep edilen kimlik bilgilerinin, hangi amaçla kullanılacağı açıkça belirtilmeden ve vatandaşın açık rızası olmaksızın siyasi parti üyeliğinde kullanıldığı yönündeki ciddi şüphelerdir.

Paylaşımımızın ardından, benzer şekilde çok sayıda vatandaş bilgileri dışında üye yapıldıklarını tarafımıza bildirmiştir. Memur statüsünde olup siyasi parti üyeliği yasak olan kişilerin dahi bu şekilde üye yapılmış olması, konunun ne kadar ciddi olduğunu açıkça göstermektedir.

Şunu açıkça ifade ediyoruz: Biz siyaseti yalan, iftira ve hakaret üzerine inşa eden bir anlayışa sahip değiliz. Milletimiz; kimin iftiracı, kimin yalancı, kimin montajcı olduğunu çok iyi bilmektedir. Biz iddiamızı sözle değil, somut olaylar ve şahitlerle ortaya koyuyoruz.

Vatandaşlarımızı baskı ortamında daha fazla zor durumda bırakmamak adına, bugüne kadar resmi başvurular konusunda temkinli davrandık. İnsanlarımızın iş, yardım ve benzeri gerekçelerle baskı altına alınmasını istemedik. Ancak bu iyi niyetimizin, meselenin üzerinin örtülmesi için kullanılmasına da müsaade etmeyiz.

İddialarımızın asılsız olduğu düşünülüyorsa çağrımız nettir: Hodri meydan! Mahkeme yolu açılsın. Online üyelik işlemlerine dair IP kayıtları, işlem geçmişleri ve tüm veriler incelensin. Gerekirse onlarca şahidimizi mahkemeye getirir, tek tek dinletiriz. Kim doğru söylüyor, kim yalan konuşuyor milletimiz açıkça görsün.

Şunu da herkes bilmelidir: Vatandaşlarımız bilgileri dışında ne kadar üye yapılırsa yapılsın, biz bugüne kadar olduğu gibi çalışarak, anlatarak ve ikna ederek istifalarını sağlayacak; onları yine Saadet Partisi çatısı altında buluşturacağız. Bu mesele siyasi polemik değil; hukuk, ahlak ve demokrasi meselesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”