Mabel Matiz müstehcenlik suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in “Perperişan” isimli şarkısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erişim engeli talep etmişti.

Talepler üzerine Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ünlü şarkıcı hakkında ise söz konusu soruşturma kapsamında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, Matiz hakkında 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

6 yıla kadar hapsi istenen ünlü şarkıcı, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında bugün, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.