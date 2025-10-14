Lüks AVM'de tatil tuzağı: Binlerce euro kaptırdılar

Lüks AVM'de tatil tuzağı: Binlerce euro kaptırdılar
Yayınlanma:
İstanbul Üsküdar'daki lüks bir alışveriş merkezindeki tur şirketinden 2 bin 800 euro yurt dışı tatil turu alan çift, dolandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık ofisin sahibi için 10 yıla kadar hapis talep etti.

2023 Nisan ayında İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki lüks bir alışveriş merkezinde gezen Ali D. ve eşi Vildan D. "Dussa Turizm" isimli tur şirketi ofisinden Paris-Benelux turu satın aldı.

Çift tur için 2 bin 800 euro ödemelerine rağmen adlarına herhangi bir rezervasyon kaydı yapılmadığını farkedince polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kapatılan ofisin sahibi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

LÜKS AVM'DE TATİL TUZAĞI

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Ali D. ve eşi Vildan D., 2023 Nisan ayında İstanbul Üsküdar'daki lüks bir alışveriş merkezinde gezerken "Dussa Turizm" adlı ofise girerek Paris- Benelux turu satın aldı.
Ofiste görevli Nermin Ş., çifte bir haftalık Paris turunu tanıttı.

ARKADAŞLARINA TAVSİYE EDECEKKEN DOLANDIRILDIĞINI FARKETTİ

Tur için 2 bin 800 euro nakit ödeme, çalışan Rukiye B.'ye yapıldı. Karşılığında şirket kaşesi bulunan, antetli kağıda yazılmış bir makbuz verildi. Tur tarihi yaklaştığında Ali D., başka bir arkadaşına Prag turu almak için aynı ofise gitti.

Bu sırada, kendisinin satın aldığı Paris turuna dair hiçbir rezervasyon kaydı olmadığını fark etti. Özel tur şirketiyle görüştüğünde de adlarına yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı ortaya çıktı.

Dolandırıldıklarını öne süren Ali D. ve eşi Vildan D. savcılığa başvurarak şikyetçi oldu.

turkiye-de-1-yilda-tatil-692d.jpg

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 6 kişi tutuklandıAkıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 6 kişi tutuklandı

SUÇU ÇALIŞANA ATTI

Ofisin sahibi Duygu Y., suçu çalışanı Rukiye B.'ye atarak, parayı izinsiz aldığını ve sahte makbuz düzenlediğini öne sürdü.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ancak Duygu Y. hakkında benzer yöntemlerle açılmış birçok dolandırıcılık dosyası bulundu. Özel tur şirketi, Ali D.'nin mağduriyetini gidermek için Paris turunu düzenledi. Dussa Turizm'e el konularak ofis kapatıldı. Savcılık, Duygu Y. için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

