Lapa lapa yağan kar İstanbul'u etkisi altına aldı! Etraf beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'da uzun süredir büyük bir heyecan ve hazırlıkla beklenen kar yağışı, 18 Ocak 2026 sabahı itibarıyla megakent genelinde etkisini göstermeye başladı.

Erken saatlerde başlayan yağış, öğleden sonra İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst üste uyarıların ardından şiddetini artırarak gerçek bir kış tablosuna dönüştü.

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, özellikle yüksek kesimlerde kar taneleri zemine tutunmaya başladı. Akşam saatlerine doğru kar yağışının lapa lapa yoğunlaşmasıyla birlikte, İstanbul’un Anadolu Yakası adeta sessizliğe büründü.

Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı ve Beykoz gibi rakımı yüksek noktalardan gelen görüntülerde, yolların ve evlerin çatılarının tamamen beyaz bir örtüyle kaplandığı görüldü.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana arterlerde teyakkuz halindeyken, yetkililer İstanbulluları gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

İstanbul'da 100'den fazla uçak seferine kar engeli

100'DEN FAZLA UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte ulaşımda bazı aksamalar yaşanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) merkezli uçuş trafiğinde ciddi düzenlemelere gidildi.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle AJet ve Pegasus gibi havayolu şirketleri, güvenlik tedbirleri kapsamında bugün ve yarın yapılması planlanan 100’den fazla uçak seferini iptal etmek zorunda kaldı.

AKOM PAZARTESİ İÇİN UYARDI

Öte yandan AKOM, İstanbul'da pazar gecesinden itibaren etkisimi arttıracak olan soğuk hava dalgasının, pazartesi sabahı ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle sabahın erken saatlerinde yola çıkacak vatandaşları, yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.