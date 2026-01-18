İstanbul'da 100'den fazla uçak seferine kar engeli

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 18-19 Ocak tarihlerinde AJet ve Pegasus hava yolu şirketlerine ait 100'den fazla uçak seferi iptal edildi.

Megakent İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını aksattı. Bu kapsamda AJet (Eski adı AnadoluJet) ve Pegasus Hava Yolları, bugün ve yarınki seferlerini iptal etti.

UÇAK SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

68 SEFER İPTAL EDİLDİ

Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, toplamda 68 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

