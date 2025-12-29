2026 KYK bursunun ne kadar olacağı, milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği konuların başında geliyor.

Hem eğitim masraflarını karşılamada hem de günlük yaşam harcamalarında büyük destek sağlayan KYK burslarına 2026 yılında zam yapılması planlanıyor ve öğrenciler, yapılacak zam tutarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki KYK bursu 2026 ne kadar olacak?

KYK BURSLARINA 2026’DA ZAM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammı ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

2026 yılında geçerli olacak KYK burs ücretleri, yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.

2026 KYK BURS ZAMMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri, 2024 Ocak ayından bu yana uygulanan 3 bin lira tutarının ardından, her yıl olduğu gibi ocak ayında yapılacak zamla güncellenecek.

CHP'den rest: KYK bursu en az 10 bin TL olmalı

KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncelleme genellikle aralık ayının sonlarında belli oluyor.

KYK BURSU GÜNCEL TUTARI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi ödemeleri, lisans öğrencileri için 3 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL, doktora öğrencileri için ise 9 bin TL olarak ödeniyor. Bu tutarlar ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı şekilde ödenecek.