Kuvvetli rüzgar Mardin'i vurdu: 7 katlı bir binanın çatısı uçtu!

Soğuk hava ve şiddetli rüzgar yurdun birçok kesininde etkisini göstermeye devam ediyor. Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olamaya devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle 7 katlı bir binanın çatısı uçtu.

7 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı merkez 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Kuvvetini artıran rüzgar nedeniyle, 7 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çevredeki vatandaşlar yaşananlar nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, şans eseri olayda yaralanma meydana gelmedi.

İstanbul'da şiddetli fırtına faciası: Devrilen tabela genç kadının üzerine çöktü

MARDİN VALİLİĞİNDEN UYARI

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlardan dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, 13 Ocak Salı günü beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.