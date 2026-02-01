Kuşadası'nı sel vurdu yolları su bastı: Çerçioğlu'na üvey evlat tepkisi

Yayınlanma:
Kuşadası’nda etkili olan sağanak yağış sonrası altyapı sınıfta kaldı, cadde ve sokaklar göle döndü. Mağdur olan vatandaşlar, sahaya ekip göndermeyen AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterdi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı felç etti. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü ilçede, alt geçitler ve dere yatakları taştı, altyapı sistemi yoğun yağış karşısında yetersiz kaldı. Yaklaşık 2 saat süren sağanak sonrası altyapı yetersizliği nedeniyle kent genelinde su taşkınları yaşandı.

Özgür Özel'den Çerçioğlu'nun suç duyurusuna zor sorularla yanıt! Tane tane anlattıÖzgür Özel'den Çerçioğlu'nun suç duyurusuna zor sorularla yanıt! Tane tane anlattı

Kuşadası halkı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada bulunmamasına tepki gösterdi.Yurttaşlar, yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarının her yağmurda krize dönüştüğünü belirterek, Kuşadası’nın Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından "üvey evlat" muamelesi gördüğünü dile getirdi.

Bir vatandaşın, su altında kalan araçları işaret ederek, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik, "Neredesin Özlem Çerçioğlu, bak memleketi ne hale getirdin? Arabalar battı!" sözleri yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi.

"HİZMET" AFİŞLERİNE TEPKİ

Kentin ihmal edildiğini söyleyen yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin billboardlarındaki "hizmet" yazılı afişlere tepki gösterdi. Yurttaşlar ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağış süresince sahaya çıkmadığı, herhangi bir koordinasyon ya da kamuoyunu bilgilendiren açıklama yapmadıklarını söyledi.

Vatandaşlar, yaşanan taşkın ve su baskınlarına "Neredesin Özlem Çerçioğlu, bak memleketi ne hale getirdin? Arabalar battı. Hizmet çağıymış, ...mış ...mış" sözleriyle tepki gösterdi.

Kentte sel ve taşkınlarla mücadele, büyük ölçüde ilçe belediyesi ve vatandaşlar tarafından sürdürüldü.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

