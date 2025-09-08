Kuşadası'nda kayyum isyanı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin, polisin biber gazlı müdahale ile tahliye ettiği il binasına koruma altında girdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yaptı.

KUŞADASI'NDA KAYYUM İSYANI

Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu adına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul İl Başkanlığımıza yapılan hukuksuz müdahale, iktidarın tükenen ömrünün çaresizce uzatılmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. Kayyım atamalarıyla halkın iradesini gasp edenler, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskıyla, tehditle, polis kuşatmasıyla sindirmeye kalkmaktadır.

Bilsinler ki; Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık onurlu tarihinde ne darbelerden ne yasaklardan ne de baskılardan yılmıştır. Bugün de yılmayacak, geri adım atmayacaktır. İstanbul İl Başkanlığımız, milyonların iradesini temsil etmektedir. Bir avuç iktidar mensubunun, devlet gücünü kendi ikballeri uğruna kullanarak CHP’yi kuşatma altına alması, tarih önünde kara bir lekedir.

Biz, CHP Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak bu hukuksuzluğu reddediyoruz. İstanbul örgütümüzün yanındayız, dayanışma içindeyiz. Buradan iktidara sesleniyoruz: Halkın partisine, halkın iradesine pranga vuramazsınız. Türkiye, kayyım düzenine mahkûm edilmeyecek, polis bariyerleriyle teslim alınamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, örgütlü gücüyle, halkın iradesine sahip çıkarak dimdik ayaktadır. Bir kez daha altını çiziyoruz: İstanbul İl Başkanlığımız yalnız değildir! CHP yalnız değildir! Arkamızda milyonların sesi, umudu ve iradesi vardır."