Kuşadası'nda kayyum isyanı

Kuşadası'nda kayyum isyanı
Yayınlanma:
Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar Türkiye genelinde yankı buldu. Kuşadası'nda kayyum isyanı "Halkın partisine, halkın iradesine pranga vuramazsınız" sözleri ile geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İstanbul örgütümüzün yanındayız, dayanışma içindeyiz" dedi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin, polisin biber gazlı müdahale ile tahliye ettiği il binasına koruma altında girdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yaptı.

KUŞADASI'NDA KAYYUM İSYANI

Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu adına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul İl Başkanlığımıza yapılan hukuksuz müdahale, iktidarın tükenen ömrünün çaresizce uzatılmaya çalışılmasından başka bir şey değildir. Kayyım atamalarıyla halkın iradesini gasp edenler, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskıyla, tehditle, polis kuşatmasıyla sindirmeye kalkmaktadır.

kusadasinda-kayyum-isyani.jpeg

Bilsinler ki; Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık onurlu tarihinde ne darbelerden ne yasaklardan ne de baskılardan yılmıştır. Bugün de yılmayacak, geri adım atmayacaktır. İstanbul İl Başkanlığımız, milyonların iradesini temsil etmektedir. Bir avuç iktidar mensubunun, devlet gücünü kendi ikballeri uğruna kullanarak CHP’yi kuşatma altına alması, tarih önünde kara bir lekedir.

kusadasinda-kayyum-isyani-2.jpeg

Biz, CHP Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak bu hukuksuzluğu reddediyoruz. İstanbul örgütümüzün yanındayız, dayanışma içindeyiz. Buradan iktidara sesleniyoruz: Halkın partisine, halkın iradesine pranga vuramazsınız. Türkiye, kayyım düzenine mahkûm edilmeyecek, polis bariyerleriyle teslim alınamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, örgütlü gücüyle, halkın iradesine sahip çıkarak dimdik ayaktadır. Bir kez daha altını çiziyoruz: İstanbul İl Başkanlığımız yalnız değildir! CHP yalnız değildir! Arkamızda milyonların sesi, umudu ve iradesi vardır."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Kütahya'da iki okul servisi çarpıştı: 5'i çocuk 7 yaralı
Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor
Murat Emir: Gürsel Tekin Erdoğan'ın sözlerini papağan gibi tekrarlıyor