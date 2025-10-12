Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kuşadası'nda meydana gelen ölümü kaza, saat 07.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Kuşadası'ndan Aydın yönüne giden Hüseyin Kara'nın kullandığı 35 AG 1713 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde olan 16 BPV 167 plakalı nakliye kamyonetine arkadan çarptı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kazada otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Kara ile yanındaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Evren Ege Çevirgen yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Kara'nın da durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza yakın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aşırı süratli olduğu görülen otomobilin kamyonete çarpma anı yer alıyor.