Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
Yayınlanma:
Aydın'da Kuşadası ilçesinde otomobilin yol kenarında park halindeki nakliye kamyonetine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuşadası'nda meydana gelen ölümü kaza, saat 07.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Kuşadası'ndan Aydın yönüne giden Hüseyin Kara'nın kullandığı 35 AG 1713 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde olan 16 BPV 167 plakalı nakliye kamyonetine arkadan çarptı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kazada otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Kara ile yanındaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Evren Ege Çevirgen yaralandı.

Aydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vurulduAydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vuruldu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Kara'nın da durumunun ağır olduğu bildirildi.

yeni-proje-50.jpg

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza yakın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aşırı süratli olduğu görülen otomobilin kamyonete çarpma anı yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
CHP'den tarihi Avrupa mitingi! Özgür Özel Brüksel'de halka sesleniyor
CHP'den tarihi Avrupa mitingi! Özgür Özel Brüksel'de halka sesleniyor
Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı
Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı