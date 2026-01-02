Küçükçekmece'de motosikletli saldırgan dehşeti: 2 ölü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, sokakta bulunan 3 kişiyi silahla ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Motosikletli saldırganlar İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dehşet saçtı.
Akşam saatlerinde sokakta bulunan 3 kişi, motosikletli 2 saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı.
ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu, hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Kaynak:DHA