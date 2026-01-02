Küçükçekmece'de motosikletli saldırgan dehşeti: 2 ölü

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, sokakta bulunan 3 kişiyi silahla ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Motosikletli saldırganlar İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dehşet saçtı.

Akşam saatlerinde sokakta bulunan 3 kişi, motosikletli 2 saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı.

1095261-frame-at-0m27s.jpg

İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında kurşun yağdırdıİstanbul'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında kurşun yağdırdı

ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu, hayatını kaybetti.

1095261-frame-at-0m2s.jpg

Olay yerinden kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor
Yaptıkları ilaçlamayla 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden oldular: Müebbet hapisleri isteniyor