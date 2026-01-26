Konya'da yolcu minibüsü alev topuna döndü!

Olay, sabah saat 09.40 sıralarında Çavuş Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seydişehir'den Konya istikametine giden Cevdet Aytaç idaresindeki minibüsten dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek içerideki yolcuları dışarı çıkardı. Yolcuların tahliyesinden hemen sonra alevler tüm aracı sardı.

"ARABAM YANDI BİTTİ"

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle kara yolunu trafiğe kapattı. Minibüsünün yanışını çaresizlik içinde izleyen sürücü Aytaç, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı telefon görüşmesinde itfaiyenin henüz ulaşamadığını belirterek büyük üzüntü yaşadı. Telefonda yakınlarına "Arabam yandı abi, söndüremedim. Arabam yandı bitti" diyerek gözyaşı döken sürücüyü jandarma ekipleri bölgeden uzaklaştırdı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonrası 42 AEU 975 plakalı minibüsten geriye sadece demir yığını kalırken, kara yolu soğutma çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.