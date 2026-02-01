Konya'da deprem!

Konya'da deprem!
Yayınlanma:
Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Akören ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Konya'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen bilgilere bugün sabah saatlerinde Akören ilçesi Dutlu mevkiinde saat 07.55'te yerin 9.2 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu kaydetti.

AFAD: 3.4

Kandilli Rasathanesi'nin Konya'daki depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklamasının ardından AFAD tarafından da açıklama yapıldı. AFAD verilerine göre deprem saat 07.55'te yerin 12.54 kilometre derinliğinde ve 3.4 büyüklüğünde oldu.

ekran-goruntusu-2026-02-01-090624.png

DEPREMDEN 5 DAKİKA SONRA ARTÇI OLDU

AFAD verilerine göre 3.4 büyüklüğündeki depremden sadece 5 dakika sonra bir artçı deprem daha oldu. Bu deprem 2 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

