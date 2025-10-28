Kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu!

Yayınlanma:
İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, apartmanın bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU

Sürücü H.A. saat 15.30 sıralarında aracını parketmek isterken, gaz yerine frene bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Aşık Veysel Mahallesi Beyaz Kumru Sokak üzerindeki bir apartamnın bahçesine uçtu.

istanbul-atasehirde-otomobil-apartman-987256-293081.jpg

Otomobilin bahçeye düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

istanbul-atasehirde-otomobil-apartman-987255-293081.jpg
Ataşehir'de sürücü H.A.'nın fren yerine gaza basmasıyla otomobil bahçeye uçtu

Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandıKonya'da yolcu otobüsü alev alev yandı

"FRENLE GAZI KARIŞTIRDI"

Kazayı gören Recep Cesur, komşusunun fren yerine gaza bastığı belirterek olayı şöyle anlattı:

  • "Komşumuz aracını apartmanın önüne park etmeye çalışırken sanıyorum gazla freni birbirine karıştırdı. Ben de camdaydım olayı gördüm. Aracın sol ön tekerleği boşa düşünce, aşağı komşumuzun bahçesine bu şekilde uçmuş oldu. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili çok sıkıntılı bir durum yok, ama 112 hemen geldi müdahale ettiler. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şu anda sağlığıyla ilgili bir sıkıntımız yok."

Kaynak:DHA

