Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Altınoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harun B. yönetimindeki 35 HVP 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaşıp güvenlik önlemlerini aldı.

SÜRÜCÜ VE İNŞAAT İŞÇİSİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerde, sürücü 56 yaşındaki Harun B. ile kamyonetin kasa kısmında yolculuk eden 21 yaşındaki inşaat işçisi Aynur H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 33 yaşındaki Fatih A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesine nakledildi. Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, Fatih A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.