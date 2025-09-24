Komisyonda kimlerin dinleneceği belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bundan sonraki toplantısında kadın ve gençlik örgütlerinin temsilcileri ile ceza hukukçularının da dinlenmesi bekleniyor. TBMM’de 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı töreni nedeniyle gelecek hafta komisyon toplantısı yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun on ikinci toplantısı bugün yapıldı.

CHP'li Emir: Komisyon giderek anlamsızlaşmaktadırCHP'li Emir: Komisyon giderek anlamsızlaşmaktadır

Komisyonun bugüne kadarki 12 toplantısından 8’inde, süreçle ilgili tarafların, sivil toplum kuruluşların ve kurumların temsilcileri dinlendi.

DİNLEMELER TAMAMLANIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda artık dinlemelerin yavaş yavaş tamamlanacağını ve komisyon raporu ile yasal çerçevenin hazırlanması için çalışmalara geçileceğini belirtti.

TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı töreni nedeniyle gelecek hafta komisyon toplantısı yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmezken, komisyonun gelecek toplantısında kadın ve gençlik örgütlerinin temsilcilerinin ve ceza hukukçularının dinlenmesi bekleniyor.

Ekim ayının ikinci haftasında komisyonun, TBMM'ye sunulması planlanan yasal çerçeve çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

Komisyonda temsil edilen partilerin önerileri doğrultusunda dinlenmesi kararlaştırılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından, alınan karar gereği, komisyon üyeleri söz almıyor. Sadece davetlilerin dinlendiği toplantılarda bugüne kadar bir-iki istisna dışında bu kurala uyuldu. Komisyonun geçen haftaki toplantısında ise üyeler, akademisyen ve uzmanlara sorular yöneltti.

Komisyon, 5 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirlemiş, 8 Ağustos’taki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bilgilendirme yapmıştı.

ŞİMDİYE KADAR DİNLENENLER

Komisyon, 12 Ağustos’taki toplantıda, dinlenecek kurum ve kuruluşlarla ilgili önerileri almış, 19 Ağustos’tan itibaren süreçle ilgili tarafları, kurum ve kuruluşların temsilcilerini dinlemeye başlamıştı. Bu kapsamda bugüne kadar şehit aileleri ve gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, baro başkanları, eski Meclis başkanları, işçi ve memur sendikası konfederasyonları ile işveren örgütlerinin temsilcileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, “çatışma çözümü” alanında çalışan akademisyen ve uzmanlar dinlenmişti.

