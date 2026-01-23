Köfteci Yusuf Zonguldak'ta Kilimli'yi karıştırdı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yakın zamanda kapılarını açan kurumsal marka Köfteci Yusuf, sadece esnaf çevrelerinde değil, bölge halkının da dikkatini çekti. Açılış sonrası konu, sosyal medyada gündem olurken, habere çok sayıda yorum geldi.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan kurumsal marka Köfteci Yusuf, hem esnafın hem de vatandaşların ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yorum yapan birçok kullanıcı, kurumsal markaların küçük esnaf üzerinde yarattığı baskıyı eleştirerek süreci “büyük balığın küçüğü yutması” olarak nitelendirdi. Vatandaşlar, artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanan küçük esnafın, uzun vadede mahalle kültürünün yok olmasına yol açabileceğini vurguladı.

kilimli-001.jpg

Diğer yandan çok sayıda yorumda ise tam tersi görüş dile getirildi. Vatandaşların önemli bir bölümü, yüksek fiyatlardan şikayet ederek rekabetin halkın lehine olduğunu savundu.

“BU ZAMANA KADAR HEP ESNAF KAZANDI, BİRAZ DA HALK KAZANSIN

İmza Gazetesinde yer alan habere göre, uygun fiyatlı ürünlerin dar gelirli vatandaş için bir nefes olduğunu belirten kullanıcılar, “Bu zamana kadar hep esnaf kazandı, biraz da halk kazansın” ifadelerini kullandı.

KİLİMLİ’DE YİYECEK VE İÇECEK FİYATLARI ARTIŞI

Kilimli’de son dönemde yiyecek ve içecek fiyatlarındaki aşırı artış ile bazı işletmelerdeki hizmet ve kalite sorunları halkın gündemine girdi.

Vatandaşlar, küçük ve dar mekanlardaki hijyen ve konfor eksikliklerine dikkat çekerken, geniş ve ferah alanları tercih ettiklerini belirtti.

Gelen yorumlar ise şu şekilde:

1.webp

2.jpg

3.jpg

UYUM VE YENİLENME ÖNE ÇIKIYOR

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, çözümün yasaklama veya sert tepkiler değil, uyum sağlama ve yenilenme olduğu vurgulandı.

Rekabetin kaliteyi ve fiyatları dengeleyebileceği belirtilirken, esnafın da değişen tüketici alışkanlıklarına uyum göstermesi gerektiği öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

