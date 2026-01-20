Kocaeli'de bıçaklı kavga davası: Tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanık S.Ş.'nin maktul Zafer Ateş'i bıçaklayarak öldürmesi eylemine ilişkin esasa dair mütalaasını sundu. Savcı, toplanan deliller ışığında sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, olayın oluş şekli ve sanığın savunmalarını değerlendirerek cezayı haksız tahrik kapsamında alt sınırdan uzaklaşarak belirledi.

SANIK SAVUNMASI: "ABLAM GİTMEK İSTEYİNCE BENİ TEHDİT ETTİ"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık S.Ş., maktulle aralarında önceden gelen bir husumet bulunmadığını iddia etti. Olay anını anlatan sanık, şu savunmayı yaptı:

"Ablam, Zafer ile evlenmek istemediğini söyleyerek yanından ayrıldı. O gittikten sonra Zafer ağabey bana, 'Ablanı da seni de öldürürüm' diyerek tehditler savurdu. Olay tamamen kazara oldu. Bir can gittiği için çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, S.Ş. ile Zafer Ateş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçakla ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan ve daha sonra yakalanan S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.