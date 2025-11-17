Kocaeli'de 25 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kocaeli'de 25 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Yayınlanma:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu: Yasal işlem başlatıldıSon kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu: Yasal işlem başlatıldı

YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ikamette tespit edilerek operasyonla yakalandı.

Rusya'nın eski Başbakanı 'terörle bağlantılı kişiler' listesine dahil edildiRusya'nın eski Başbakanı 'terörle bağlantılı kişiler' listesine dahil edildi

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

