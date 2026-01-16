KKTC’de ev alana vatandaşlık dönemi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), pandemi sonrası dönemde inşaat sektöründe oluşan ve satılamayan yaklaşık 25 bin konutluk stoku eritmek amacıyla yeni bir strateji geliştiriyor. Plan kapsamında, belirlenecek bir parasal limitin üzerinde konut satın alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı verilmesi hedefleniyor.

25 BİN KONUTLUK STOK

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, pandemi sürecinin ardından artan taleple birlikte KKTC'de çok sayıda konut projesi başlatıldı. Ancak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'e göre, bu konutlardan 20 ila 25 bin adedi, bir kısmı henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, Rum kesimi kaynaklı olduğu belirtilen nedenlerle satılamadı. Sektör temsilcileri, bu konut stokunun satılarak ekonomiye kazandırılması için bir süredir hükümetle görüşmeler yürütüyor.

SADECE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Gündeme gelen yeni formüle göre, belli bir finansal değerin üzerinde konut alan kişilere vatandaşlık hakkı tanınacak. Uygulamanın bir paket dahilinde sunulacağını ve amacın biriken konut stokunu eritmek olduğunu belirten Gürcafer, bu hakkın yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olacağını ve diğer ülkeleri kapsamayacağını söyledi.