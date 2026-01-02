Kızılırmak buz tuttu!

Türkiye'nin 1355 kilometre ile en uzun nehri olan Kızılırmak, eksi 19 dereceye kadar düşen sıcaklıklara dayanamadı. Nehrin Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinde suyun yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Özellikle suyun akış hızının daha yavaş olduğu tarihi Eğri Köprü civarında kalın bir buz tabakası oluşurken, nehir üzerinde yükselen sis bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

TERMOMETRELER EKSİ 19 DERECEYİ ÖLÇTÜ

Sabahın erken saatlerinde kent merkezindeki termometreler eksi 19 dereceyi gösterirken, yüksek kesimlerde ve köylerde bu rakamın daha da düştüğü tahmin ediliyor. Dondurucu hava nedeniyle araçlar çalışmakta zorlanırken, yol ve kaldırımlarda şiddetli buzlanma meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri, soğuk hava ile birlikte oluşan gizli buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

SOĞUKLAR BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Sivas'taki bu ekstrem soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.