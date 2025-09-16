Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Göntem adliyeye sevk edildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından “toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama” iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alınmıştı. Göntem, yurtdışı çıkış yasağı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri, senaristin Cihangir’deki evine giderek Göntem’i gözaltına aldı. Gazeteci Evrim Kepenek’in aktardığına göre, Göntem’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Senarist bugün, yurtdışı çıkış yasağı istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
