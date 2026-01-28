Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
Yayınlanma:
Kırşehir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında devasa tutarda para akışı tespit edilen şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis trafiğini teknik takibe alarak operasyon başlattı. Kırşehir merkezli olarak 3 farklı ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.Ç., A.A. ve İ.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. Aramalarda; 6 cep telefonu, 4 sim kart, monitörlü bilgisayar, SSD harddisk, 3 laptop, flash bellek ve bir akıllı saatin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 26 mermiye el konuldu.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltıAntalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

16 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Siber uzmanların zanlılara ait banka hesapları üzerinde yaptığı inceleme, yasa dışı bahis faaliyetinin boyutunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesapları üzerinden toplamda 16 milyon TL tutarında para trafiği yönetildiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.K. yasa dışı bahis oynatmak suçundan tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
15 yaşındaki Fatih akranı tarafından öldürülmüştü! İnternette ne kadar ceza alacağını araştırmış
15 yaşındaki Fatih akranı tarafından öldürülmüştü! İnternette ne kadar ceza alacağını araştırmış
Ehliyet sınavına 'teknoloji cephaneliği' ile girdi
Ehliyet sınavına 'teknoloji cephaneliği' ile girdi
Manisa'da uzaklaştırma kararına rağmen cinayet: Katil zanlısı eş tutuklandı
Manisa'da uzaklaştırma kararına rağmen cinayet: Katil zanlısı eş tutuklandı