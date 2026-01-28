Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis trafiğini teknik takibe alarak operasyon başlattı. Kırşehir merkezli olarak 3 farklı ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda M.Ç., A.A. ve İ.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. Aramalarda; 6 cep telefonu, 4 sim kart, monitörlü bilgisayar, SSD harddisk, 3 laptop, flash bellek ve bir akıllı saatin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 26 mermiye el konuldu.

16 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Siber uzmanların zanlılara ait banka hesapları üzerinde yaptığı inceleme, yasa dışı bahis faaliyetinin boyutunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesapları üzerinden toplamda 16 milyon TL tutarında para trafiği yönetildiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.K. yasa dışı bahis oynatmak suçundan tutuklandı.