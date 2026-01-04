Kırmızı ışıkta geçen tır bir kişiyi hayattan kopardı!

Kırmızı ışıkta geçen tır bir kişiyi hayattan kopardı!
Yayınlanma:
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen tır, bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Sati Temel hayatını kaybederken 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’da, Bolvadin- Çobanlar karayolunda, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emirdağ’dan Bolvadin yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen R.P. kontrolündeki tır, kavşakta M.T.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. TIR, önündeki otomobili metrelerce sürükledi.

isik-ihlali-yapan-tir-otomobile-carpti-1097031-325628.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü M.T. ile yanındaki S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T., ve Sati Temel yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Sati Temel, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

isik-ihlali-yapan-tir-otomobile-carpti-1097032-325628.jpg

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA!

Tır şoförü R.P. gözaltına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak:DHA

