Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 4 kişi öldü!

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun Bölücek kavşağında yaşanan trafik kazasında, dört kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Veli Yücel ile yanındaki Fas uyruklu Badra El Alaoui (20) adlı kadın ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan 4 kişinin cansız bedenleri çıkarılarak otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar, yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.