Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: Feci kaza kamerada

Yayınlanma:
Amasya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan hızla gelen bir başka otomobil çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mecitözü Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Alper Ç. idaresindeki 19 NC 131 plakalı otomobile, arkadan gelen Şahin S. yönetimindeki 06 BN 1713 plakalı otomobil çarptı.

Korkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündüKorkunç kaza kamerada! Kırmızı ışıkta duran otomobil arkadan gelen aracın çarpmasıyla ikiye bölündü

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje savrulurken, diğeri karşı şeride geçerek durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı sürücüler ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

