Kirasını ödemeyince emlakçı şüphelendi: Evinde ölü bulundu

Manisa'da Durmuş Yüksek yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yüksek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 54 yaşındaki Durmuş Yüksek, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

KİRAYI YATIRMAYINCA EMLAKÇI EVİNE GİTTİ

Her ayın ilk yarısında ev kirasını yatırdığı belirtilen Yüksek, iddiaya göre bu kez kirayı yatırmayınca emlakçı evine gitti.

Muğla'da korkunç olay: Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulunduMuğla'da korkunç olay: Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca emlakçı, durumu Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.’ye bildirdi. Eve gelen C.Y. de kapıyı açamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapı itfaiye tarafından açılırken içeriye giren ekipler, Yüksek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksek’in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yüksek'in kesin ölüm sebebi, otopsi ve polisin soruşturması sonucu belli olacak.

Öte yandan Yüksek’in emekli olduğu, eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat ettiği ve kendisinin de o günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

