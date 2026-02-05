Kepçeyi vurunca neye uğradıklarını şaşırdılar: Sokağın altından insan kemikleri çıktı

Anatlaya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlu Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekiplerince Muratpaşa'da yürütülen altyapı çalışmalarında insana ait kemikler bulundu.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ALTYAPI ÇALIŞMASI ŞOKE EDEN BİR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kızılsaray Mahallesi 76. Sokak'ta ASAT ekipleri tarafından kepçeyle yapılan kazı esnasında yoldan geçen bir kişi, toprak altında çok sayıda kemik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine kazıyı sonlandıran ekipler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.

TOPRAK ALTINDAN ÇOK SAYIDA İNSAN KEMİĞİ ÇIKARTILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında yaptıkları ilk çalışmada insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarını toplayarak delil poşetlerine koydu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Müdürlük görevlileri, kemiklerin tarihi bir kalıntı olma ihtimaline karşı kazı alanındaki toprakta detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Toplanan kemiklerin, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.