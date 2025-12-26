Kent lokantalarından sonra yeni hamle: Halk Kasap'ın önünde kuyruk oluştu!

Kent lokantalarından sonra yeni hamle: Halk Kasap'ın önünde kuyruk oluştu!
Yayınlanma:
Edirne’de kısa süre önce hayata geçirilen Halk Kasap yoğun talep görüyor. Yurttaşlar, uygun fiyata et alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Edirne’de kısa süre önce açılan 'Halk Kasap' yoğun talep görüyor. Yurttaşlar, Halk Kasap’tan uygun fiyata et alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Edirne Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kentte Halk Kasap’ı açtı. Tarihi belediye binası yanında açılan Halk Kasap, kırmızı et satışına başladı. Halk Kasap’ta kıymanın kilosu 550, dana kuşbaşı, köfte ve sucuğun kilosu ise 660 liradan satılıyor.

EKONOMİK KRİZ VURGUSU

Yurttaşların temel gıdaya ulaşmakta güçlük çektiğini belirten CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör,yurttaşların et, kıyma, sucuk gibi ürünlere daha uyguna satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti. Akgüngör, "Sosyal belediyecilik anlamında kente çok fazla yenilikleri var. Bu insanlar bu kuyruğa sokulduğu için her yerden bu fiyata temel gıdasını alamadığı için üzüntü yaşıyoruz. Bu açığı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

