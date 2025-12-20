Kendisiyle çocuğunu darbeden boşanma aşamasında olduğu erkeği bıçakladı

Kendisiyle çocuğunu darbeden boşanma aşamasında olduğu erkeği bıçakladı
Yayınlanma:
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Özlem G. (39), kendisi ve çocuğunu darbettiğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Salim G.’yi (38) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

8 aylık hamile eşini katletmişti: Kadına karşı şiddetle mücadele gününde hakim karşısına çıktı8 aylık hamile eşini katletmişti: Kadına karşı şiddetle mücadele gününde hakim karşısına çıktı

KENDİSİNİ DARBEDEN ERKEĞİ BIÇAKLADI

Özlem G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Salim G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., masanın üzerinde aldığı bıçakla eşini yaraladı.

BİR ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Özlem G. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini ve çocuğunu darbettiğini öne sürerek, kendisini savunmaya çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Tedavisi süren Salim G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü
TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti