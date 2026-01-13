Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kayseri’de terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

KOCASİNAN’DA ADRESE BASKIN

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmalar sonucunda, Kocasinan ilçesinde bir adres tespit edildi. Belirlenen ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin sorgusu ve işlemleri İl Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.