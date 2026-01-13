Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri’de terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

KOCASİNAN’DA ADRESE BASKIN

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmalar sonucunda, Kocasinan ilçesinde bir adres tespit edildi. Belirlenen ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmışİzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin sorgusu ve işlemleri İl Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi