Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayseri’de a yapılacak toplam 7 bin 562 konut için kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Paylaşılan proje listesine göre Kayseri’de konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NOİLÇEKONUT SAYISIKURA SONUCU
1KAYSERİ MERKEZ
(MELİKGAZİ,KOCASİNAN,
TALAS, İNCESU)		6020KAYSERİ MERKEZ
(MELİKGAZİ,KOCASİNAN,
TALAS, İNCESU) KURA SONUÇLARI
2AKKIŞLA70AKKIŞLA KURA SONUÇLARI
3BÜNYAN100BÜNYAN KURA SONUÇLARI
4DEVELİ300DEVELİ KURA SONUÇLARI
5FELAHİYE35FELAHİYE KURA SONUÇLARI
6HACILAR74HACILAR KURA SONUÇLARI
7ÖZVATAN150ÖZVATAN KURA SONUÇLARI
8PINARBAŞI29PINARBAŞI KURA SONUÇLARI
9SARIOĞLAN158SARIOĞLAN KURA SONUÇLARI
10SARIZ26SARIZ KURA SONUÇLARI
11TOMARZA142TOMARZA KURA SONUÇLARI
12YAHYALI300YAHYALI KURA SONUÇLARI
13YEŞİLHİSAR158YEŞİLHİSAR KURA SONUÇLARI
TOPLAM7.562

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

KAYSERİ TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce’de yapılacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli olduTOKİ Şubat kura takvimi belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

