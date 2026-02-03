KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayseri’de yapılacak toplam 7 bin 562 konut için kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

KAYSERİ TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Kayseri’de konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NO İLÇE KONUT SAYISI KURA SONUCU 1 KAYSERİ MERKEZ

(MELİKGAZİ,KOCASİNAN,

TALAS, İNCESU) 6020 KAYSERİ MERKEZ

(MELİKGAZİ,KOCASİNAN,

TALAS, İNCESU) KURA SONUÇLARI 2 AKKIŞLA 70 AKKIŞLA KURA SONUÇLARI 3 BÜNYAN 100 BÜNYAN KURA SONUÇLARI 4 DEVELİ 300 DEVELİ KURA SONUÇLARI 5 FELAHİYE 35 FELAHİYE KURA SONUÇLARI 6 HACILAR 74 HACILAR KURA SONUÇLARI 7 ÖZVATAN 150 ÖZVATAN KURA SONUÇLARI 8 PINARBAŞI 29 PINARBAŞI KURA SONUÇLARI 9 SARIOĞLAN 158 SARIOĞLAN KURA SONUÇLARI 10 SARIZ 26 SARIZ KURA SONUÇLARI 11 TOMARZA 142 TOMARZA KURA SONUÇLARI 12 YAHYALI 300 YAHYALI KURA SONUÇLARI 13 YEŞİLHİSAR 158 YEŞİLHİSAR KURA SONUÇLARI TOPLAM 7.562

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

KAYSERİ TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL , aylık taksitler 9.938 TL ’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 4 Şubat Çarşamba Kırşehir ve Düzce’de yapılacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu