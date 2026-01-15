Kayıp olarak aranıyordu: Dere yatağında cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Dere yatağında cesedi bulundu
Yayınlanma:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kayıp olarak aranan Hamit Akyol (77), dere yatağında ölü bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan Hamit Akyol'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları, bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Afyonkarahisar'da yol kenarında erkek cesedi bulunduAfyonkarahisar'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

DERE YATAĞINDA CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, Akyol’u dere yatağında hareketsiz yatarken buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamit Akyol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Hamit Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Türkiye
Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı
Güvenliğin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: Eşi 350 bin lira kaptırdı
Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı
Silivri'de olaylı 'İmamoğlu' duruşması: Yaralı kadını İl Başkanı Özgür Çelik taşıdı
İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi
İliç davasında reddi hâkim talebi reddedildi