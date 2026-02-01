Kayınpederini ve kayınbiraderini kurşun yağmuruna tuttu

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ünver, sokak ortasında kayınpederini öldürüp kayınbiraderini yaraladı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 yaşındaki Adem Ünver, sokakta karşılaştığı kayınpederini ve kayınbiraderini silahla vurduktan sonra kaçtı. Kayınpeder hayatını kaybederken kayınbiraderin tedavisi sürüyor.

Olay anbean kameralara yansıdı.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI

Saat 13.00 sıralarında Adem Ünver; aralarında husumet bulunan kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile Hacı Süleyman Sokak'ta karşılaştı.

tabancayla-kayinpederini-oldurup-kayinb-1144818-339908.jpg

Tabancasını çeken Adem Ünver, Ahmet Kalkancı’yı karnından, Halil Can Kalkancı’yı ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti.

Ahmet Ü. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

68 YAŞINDAKİ KAYINPEDER ÖLDÜ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

tabancayla-kayinpederini-oldurup-kayinb-1144837-339908.jpg
Damadı tarafından sokak ortasında öldürülen Ahmet Kalkancı

Burada tedaviye alınan yaralılardan 68 yaşındaki Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ahmet Ünver'in kayınbiraderi ve kayınpederini kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

tabancayla-kayinpederini-oldurup-kayinb-1144954-339949.jpg

Görüntülerde Adem Ünver’in tartışıp ateş açtığı kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından sokakta kovalandığı, Ünver’in elinde tabancayla kaçarken geri dönüp ateş ettiği görüldü.

tabancayla-kayinpederini-oldurup-kayinb-1144952-339949.jpg

Karnından vurulan Ahmet Kalkancı’nın yere yığıldığı anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak:DHA

